Стекло-пленку, которую повредили вандалы на пешеходном мосту, восстановят в течение суток, - Кличко

27 мая, 2019, 09:47

Защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, восстановят в течение суток

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Впрочем, многослойное закаленное стекло, установленное под защитной стекло-пленкой, - целое. По словам экспертов, вместе с мэром проверяли стеклянную поверхность, ущерб, нанесенный ее элементам, причиненный умышленно.

Мэр также сказал, что кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительные средства видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.