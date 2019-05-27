Курс биткоина достиг $ 9 тыс.
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, передает ЭП.
В ходе торгов курс биткоину вырос на 2,1% - до $ 8804,6, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.
С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $ 20 тыс.
Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.
Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в $ 268, 1 млрд, это максимальное значение с начала августа прошлого года.
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Напомним, 2 апреля стоимость биткоина в сутки резко взлетела на 20%, преодолев отметку в $ 5 тыс. впервые с ноября 2018 года. Весь апрель Bitcoin оставался стабильным, "топчась" у отметки $ 5 тыс.
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В ночь на 12 мая впервые в этом году стоимость одного биткоина превысила $ 7 тыс., а в течение дня курс почти достиг $ 7,5 тыс.