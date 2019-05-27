Курс биткоина достиг $ 9 тыс.

27 мая, 2019, 12:08

Криптовалюта Bitcoin обновила годовой максимум на торгах. Курс биткоина приближается к $ 9 тыс.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, передает ЭП.

В ходе торгов курс биткоину вырос на 2,1% - до $ 8804,6, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $ 20 тыс.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в $ 268, 1 млрд, это максимальное значение с начала августа прошлого года.