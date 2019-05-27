Коломойский еще не решил, поддержит ли Гройсмана
Об этом Коломойский сказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос, будет ли он "мочить" БПП, Коломойский ответил, что ему "не надо их мочить".
"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже закидывать это не надо будет ", - считает Коломойский.
Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".
На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами.
Да, он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".
- Ранее Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.