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Espreso.tvМирДжулиани обвинил Йованович в информационной кампании против Трампа

Джулиани обвинил Йованович в информационной кампании против Трампа

Личный юрист президента Трампа Руди Джулиани обвинил бывшего посла США в Украине Мари Йованович в "поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в президентской кампании Трампа"
Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Все, что я могу сказать, - это то, что я о ней слышал. А именно - что ее посольство было слишком замешано в поиске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь (американскому финансисту, - ред.) Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему повредить), в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором (для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией, - ред.) ", - сказал Джулиани.

По его словам, это было до того, как Йованович "получила свое вознаграждение в виде должности посла".

"И они все это свели к одному, а затем использовали как способ защитить Сороса, выглядит ужасно. Ведь если мы читаем вам лекции по коррупции, то нельзя, чтобы на этом фоне у нас сидел наш собственный коррупционер", - заявил юрист Трампа .

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.

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