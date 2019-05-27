Бунт в одесской колонии: полиция сообщила о пострадавших
Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.
Сообщается, что по факту событий в одесской колонии открыто уголовное производство по статье 392 УК Украины (действия, которые нарушают работу учреждений исполнения наказаний).
Также в полиции отметили, что для разрешения конфликта силовики создали оперативный штаб. В настоящее время ситуация контролируется силовиками, инициаторов бунта изолировали, с заключенными ведутся переговоры.
"По предварительной информации, повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет. После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Одессе беспорядки произошли в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
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