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Espreso.tvОбществоЗеленский определил неожиданный приоритет на посту президента

Зеленский определил неожиданный приоритет на посту президента


фото: facebook
Владимир Зеленский назвал поддержку кино одной из приоритетных задач на посту президента Украины

Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался" - написал Зеленский.

По его словам - поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач на посту президента.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - отметил Зеленский.

  • Напомним, 26 мая Владимир Зеленский отреагировал на наказание в Ривном молодых активистов, выступавших за импичмент.
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