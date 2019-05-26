Зеленский определил неожиданный приоритет на посту президента
Об этом Владимир Зеленский написал в facebook.
"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость". Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался" - написал Зеленский.
По его словам - поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач на посту президента.
"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - отметил Зеленский.
- Напомним, 26 мая Владимир Зеленский отреагировал на наказание в Ривном молодых активистов, выступавших за импичмент.
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