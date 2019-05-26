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Espreso.tvМирВыборы в Европарламент: обнародованы данные экзит-полов в Германии и Австрии

Выборы в Европарламент: обнародованы данные экзит-полов в Германии и Австрии


фото: dw
В Германии и Австрии закрылись избирательные участки на выборах в Европарламент и были обнародованы первые данные экзит-полов

Об этом сообщает DW.

В воскресенье, 26 мая, в 21 стране ЕС проходят выборы в Европарламент.

В 19:00 по киевскому времени в Германии закрылись избирательные участки. Эта страна имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 мест.

Обнародованы первые экзитполы, согласно которым лидирует консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 15,5%. Зеленые - 22%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,5%. Свободная демократическая партия - 5,5%. Левая партия - 5,5%.

В Австрии, согласно обнародованным экзитполам, на голосовании лидирует консервативная Австрийская народная партия (АНП). Эта политическая сила получает 34,5%, что на 7,5% больше результата 2014 года.

На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с результатом 23,5%. Правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС) набирают, согласно прогнозам, 17,5%, что на 2,2% хуже результатов пятилетней давности.

Зеленые получают по данным социологов, 13,5%. Это несколько меньше их исторического рекорда 2014 года, когда они имели 14,5%. Партия "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) получает 8%.

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