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Espreso.tvОбществоСтихия унесла жизни двух человек на Закарпатье и Ивано-Франковщине

Стихия унесла жизни двух человек на Закарпатье и Ивано-Франковщине


фото: dsns.gov.ua
В результате непогоды погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик на Закарпатье

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

"В результате неблагоприятных погодных условий в течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей, по оперативным данным, частично подтоплены около 2 тыс. домов, более 7,3 тыс. домохозяйств, 8, 8 тыс. га сельхозугодий в 162 населенных пунктах. Размыто около 100 км покрытия автомобильных дорог, обесточено 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов", - рассказал первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий.

По его словам, сложная ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях: там погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Спасатели предупредили о продолжении повышения уровней воды в реках в регионе как минимум до 27 мая.

  • 25 мая на заседании оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о преодолении последствий наводнения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
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