В Правительстве рассказали, как преодолевают последствия наводнения на западе Украины

25 мая, 2019, 16:20

На заседании оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о преодолении последствий наводнения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Сегодняшнее заседание оперативного штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям связано с последствиями наводнения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. И поэтому мы должны четко скоординировать действия подразделений ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и всех служб, которые могут быть задействованы в преодолении последствий стихийного бедствия в западных областях Украины", - заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Он добавил, что находясь 23 мая на Ивано-Франковщине, совместно с ГСЧС было проведено координационное совещание по преодолению последствий подтопления в области.

"Сейчас ситуация стабилизируется. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях продолжается комплекс работ по восстановлению затопленной инфраструктуры и фермерских хозяйств. Единственное, что нельзя восстановить - это жизни людей, отнятые стихией. Поэтому, в первую очередь при преодолении таких стихийных бедствий мы должны говорить о защите и безопасности именно людей ", - сказал Зубко.

Что касается необходимости выделения средств из резервного фонда госбюджета для преодоления последствий, вице-премьер сообщил, что из Ивано-Франковской области уже поступило письмо. Это запрос по поддержке регионального уровня в условиях чрезвычайной ситуации. Потому что в Ивано-Франковской и Закарпатской областях уровень паводков определен как региональный. Правительство безотлагательно рассмотрит обращение и примет решение по областям.

По результатам заседания оперативного штаба председателям Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА было поручено организовать проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, ремонтных, строительных работ для восстановления, строительства жилых домов, восстановления транспортной сети и тому подобное; обеспечить предоставление материальной помощи социально незащищенным и одиноким нетрудоспособным гражданам, пострадавшим в результате стихии; принять меры по недопущению отключения объектов хозяйствования и жизнеобеспечения населения от энергообеспечения и обеспечить восстановление электроснабжения пострадавших населенных пунктов; принять меры по недопущению употребления жителями населенных пунктов воды из колодцев, которые были подтоплены и заилены, обеспечить проведение работ по дезинфекции; безотлагательно завершить работу по определению размера ущерба, причиненного стихийным бедствием.

Председателям Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Львовской и Хмельницкой облгосадминистраций поручено усилить контроль за паводковой ситуацией на реках; обеспечить координацию действий на местах по ликвидации последствий паводка, проведение комплекса восстановительных работ и оказания помощи населению; обеспечить предоставление населению через СМИ оперативной и достоверной информации о состоянии ликвидации последствий стихийного бедствия.

Минфину совместно с Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА поручено проанализировать ситуацию по наполнению средствами резервных фондов органов местного самоуправления.

Зубко также обратил внимание органов местного самоуправления на выделение средств из местных бюджетов на своевременную очистку русла рек и налаживание нормальной работы канализационных систем.