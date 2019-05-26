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Espreso.tvКультураРежиссер "Чужого" ведет переговоры о съемках предыстории киносаги

Режиссер "Чужого" ведет переговоры о съемках предыстории киносаги

Британский кинорежиссер Ридли Скотт и компания Walt Disney обсуждают съемки приквела фильма "Чужой"

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам режиссера Ридли Скотта, серия фильмов "Чужой" должна "эволюционировать", чтобы выжить. Скотт также намекнул, что речь идет о съемках приквела.

"Давайте оставим это позади и посмотрим, как эта идея может развиться. Вот этим мы сейчас и занимаемся", - отметил британский режиссер.

Ридли Скотт работал над картинами "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Гладиатор", "Марсианин".

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