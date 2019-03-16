20th Century Fox выпустит шесть короткометражек о вселенной "Чужого"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Hollywood Reporter.
Компания 20th Century Fox провела конкурс по случаю юбилея выхода научно-фантастического хоррора Ридли Скотта "Чужой" и отобрала из 550 присланных короткометражек 6 лучших. Эти ленты будут представлены 15 марта на Emerald City Comic Con в Сиэтле. С 29 марта их можно будет посмотреть на портале IGN.
Трейлер короткометражек обнародован на YouTube-канале Alien Anthology.
Короткометражки "Alone", "Containment", "Harvest", "Night Shift", "Ore" и "Specimen" рассказывают новые истории мира ксеноморфа. В центре каждого фильма - противостояние людей и монстров.
Первый научно-фантастический фильм ужасов "Чужой" режиссера Ридли Скотта вышел в мае 1979 года. Главную роль в нем сыграла Сигурни Уивер. Фильм получил ряд наград, среди которых премия "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. После этого вышло еще несколько фильмов франшизы, премьера последнего из которых - "Чужой: Завещание" состоялась в 2017 году.
- Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон планирует вернуться к съемкам "Чужого"
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