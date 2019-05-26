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Espreso.tvСпорт"Динамо" провело камбэк в матче со "Львовом"

"Динамо" провело камбэк в матче со "Львовом"


фото: twitter
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве одержало волевую победу над "Львовом"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" пропустило уже на 16-й минуте, когда за "Львов" отличился Луиш Тавареш.

Киевляне вырвали победу в конце матча. На 78-й минуте счет сравнял Артем Беседин. Победу динамовцам на 84-й минуте принес Никита Бурда. Две результативные передачи отдал Карлос Де Пена.

"Динамо" победило "Львов" 2:1, набрало 69 очков и идет на втором месте. "Львов" имеет 34 пункта и занимает шестую позицию.

Чемпионат Украины

31-й тур

26 мая

"Динамо" - "Львов" 2:1

Голы: Беседин, 78, Бурда, 84 - Луиш Тавареш, 16

  • Напомним, 22 мая в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо" .
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