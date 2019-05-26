"Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании
26 мая, 2019, 15:19
В финальном матче Кубка Испании по футболу "Барселона" неожиданно уступила "Валенсии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" состоялся финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия". Победу со счетом 2:1 одержали валенсийцы.
Автором первого мяча стал нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро, который отличился на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайя. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораль увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте форвард "Барселоны" Лионель Месси отыграл один мяч.
"Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории.
Кубок Испании
финал
"Барселона" - "Валенсия" 1: 2
Голы: Месси, 73 - Гамейро, 21, Родриго, 33
- 23 мая "Барселона" объявила о трансфере 18-летнего полузащитника голландского "Гронингена" Людовит Рейса, которого она купила за 3,25 млн евро, а собирается продать за 100 млн евро.
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