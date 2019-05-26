//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании

"Барселона" проиграла "Валенсии" в финале Кубка Испании


фото: REUTERS
В финальном матче Кубка Испании по футболу "Барселона" неожиданно уступила "Валенсии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" состоялся финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия". Победу со счетом 2:1 одержали валенсийцы.

Автором первого мяча стал нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро, который отличился на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайя. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораль увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте форвард "Барселоны" Лионель Месси отыграл один мяч.

"Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории.

Кубок Испании

финал

"Барселона" - "Валенсия" 1: 2

Голы: Месси, 73 - Гамейро, 21, Родриго, 33

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 мая, 2019 воскресенье

больше новостей

26 мая, 2019 воскресенье

25 мая, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать