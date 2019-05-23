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Espreso.tvСпорт"Барселона" ошарашила ценой на 18-летнего футболиста

"Барселона" ошарашила ценой на 18-летнего футболиста


фото: fcbarcelona.com
"Барселона" объявила о трансферах 18-летнего полузащитника голландского "Гронингена" Людовита Рейса, которого она купила за 3,25 млн евро, а собирается продать за 100 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Сумма трансфера Людовита Рейса составила 3,25 млн евро. С 18-летним футболистом заключено соглашение на три года с опцией продления еще на два сезона. Сумма отступных в контракте составляет 100 млн евро.

Рейс - голландец словацкого происхождения. Он является воспитанником "Гронингена" и выступает за основную команду с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче чемпионата Нидерландов и забил 1 гол.

"Гронинген" с Рейсом финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Эредивизии, после чего уступил "Витессу" в полуфинале плей-офф за выход в Лигу Европы.

 

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