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Espreso.tvМирЛитва сегодня выберет президента

Литва сегодня выберет президента

В воскресенье, 26 мая 2019 года, в Литве проходит второй тур президентских выборов

Голосование проходит на избирательных участках с 07: до 20:00 часов. В избирательные списки внесены 2 млн 487 тыс. 745 избирателей. За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и депутат парламента Ингрид Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа, передает Delfi.LT .

Во втором туре президентских выборов активность пока несколько ниже, чем две недели назад, в первом туре. Во время досрочного голосования и в два первых часа голосования в воскресенье проголосовали 13,31% избирателей. Это немного меньше, чем в первом туре две недели назад, когда явка на такое же время была 13,47%.

Также сегодня Литва выбирает своих евродепутатов.

В выборах в Европейский парламент принимают участие 16 списков кандидатов, выдвинутых партиями и общественными комитетами.

Литва выберет 11 европарламентариев.

 

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