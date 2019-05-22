Коломойский рассказал, чего пожелал Зеленскому после победы
22 мая, 2019, 13:18
Олигарх Игорь Коломойский пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому удачи и справиться с тяжелой ежедневной работой
Об этом сообщает Украинская правда .
Олигарх рассказал, что по возвращении в Украину с Зеленским не виделся, но поздравил его с победой СМС-кой.
"С Зеленским не виделся, потому что он достаточно загружен. Я поздравил его с победой телефону: отправил СМС и пожелал удачи, а чего еще надо желать в такой ситуации?", - отметил Коломойский.
Он также пояснил, что "при такой высокой планке будет достаточно тяжелый ежедневный труд и очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи".
Ранее Коломойский заявлял , если Зеленский не возьмет трубку после инаугурации, он ему больше не позвонит.
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