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Коломойский рассказал, чего пожелал Зеленскому после победы


фото: 5.ua
Олигарх Игорь Коломойский пожелал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому удачи и справиться с тяжелой ежедневной работой

Об этом сообщает Украинская правда .

Олигарх рассказал, что по возвращении в Украину с Зеленским не виделся, но поздравил его с победой СМС-кой.

"С Зеленским не виделся, потому что он достаточно загружен. Я поздравил его с победой телефону: отправил СМС и пожелал удачи, а чего еще надо желать в такой ситуации?", - отметил Коломойский.

Он также пояснил, что "при такой высокой планке будет достаточно тяжелый ежедневный труд и очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи".

Ранее Коломойский заявлял , если Зеленский не возьмет трубку после инаугурации, он ему больше не позвонит.

 

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