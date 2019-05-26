Гройсман попросит Верховную Раду отправить его в отставку
Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам премьер-министра после этого Кабмин будет продолжать свою работу, но уже в другом режиме.
"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", - сказал Гройсман.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли находиться он и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже при статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях".
- 26 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отказался от предложения экс-президента Украины Петра Порошенко совместно идти на парламентские выборы.
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