Гройсман попросит Верховную Раду отправить его в отставку

26 мая, 2019, 21:15

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, написалвший заявление об отставке, будет просить Верховную Раду освободить его от должности

Об этом Владимир Гройсман заявил в эфире ICTV, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьер-министра после этого Кабмин будет продолжать свою работу, но уже в другом режиме.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", - сказал Гройсман.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли находиться он и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже при статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях".