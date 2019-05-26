Гройсман отказался от предложения Порошенко идти вместе на парламентские выборы
Об этом Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала ICTV.
Гройсман отметил, что Петр Порошенко предлагал ему совместный поход на парламентские выборы, но он решил идти в Верховную Раду самостоятельно.
"Я принял решение идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - сказал Гройсман.
По словам премьер-министра, его партия "Украинская стратегия" будет формироваться из молодых людей, которые уже имеют определенный опыт.
"У меня есть четкий взгляд на то, что может сделать украинцев и Украину сильнее. Эти шаги должны быть реализованы. Для меня важно попросить мандат доверия у людей. И важно, чтобы люди не просто поверили, а никогда о своем выборе не пожалели. Я буду баллотироваться в парламент со своей командой людей, которые молоды и опытны, которые проверены на практике", - отметил Гройсман.
- 24 мая Владимир Гройсман заявил, что на досрочных парламентских выборах возглавит собственную партию.
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