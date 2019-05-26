Гройсман отказался от предложения Порошенко идти вместе на парламентские выборы

26 мая, 2019, 20:24

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отказался от предложения экс-президента Украины Петра Порошенко совместно идти на парламентские выборы

Об этом Владимир Гройсман сообщил в эфире телеканала ICTV.

Гройсман отметил, что Петр Порошенко предлагал ему совместный поход на парламентские выборы, но он решил идти в Верховную Раду самостоятельно.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, его партия "Украинская стратегия" будет формироваться из молодых людей, которые уже имеют определенный опыт.

"У меня есть четкий взгляд на то, что может сделать украинцев и Украину сильнее. Эти шаги должны быть реализованы. Для меня важно попросить мандат доверия у людей. И важно, чтобы люди не просто поверили, а никогда о своем выборе не пожалели. Я буду баллотироваться в парламент со своей командой людей, которые молоды и опытны, которые проверены на практике", - отметил Гройсман.