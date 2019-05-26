26 мая на фронте: враг дважды нарушил режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- 25 мая российские оккупационные войска совершили обстрел жилых домов в Верхнеторецком на Донетчине.
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