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Espreso.tvВойна с РФ26 мая на фронте: враг дважды нарушил режим тишины

26 мая на фронте: враг дважды нарушил режим тишины


фото: EADaily
26 мая на фронте русские оккупационные войска осуществили два обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг дважды нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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