Оккупанты обстреляли жилые дома на Донетчине

26 мая, 2019, 16:13

Российские оккупационные войска совершили обстрел жилых домов в Верхнеторецком на Донетчине

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

25 мая наблюдательной группой "Авдеевка" украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое, Ясиноватского района Донецкой области.

Так, 24 мая с 18:30 до 20:02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое из станкового противотанкового гранатомета.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой "Авдеевка" УС СЦКК зафиксировано, что по улице Вишневая, дом 6, в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая, дом 3, в результате попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома.

Во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.