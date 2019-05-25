Зеленский с женой открыл лагерь для наркозависимых
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они неравнодушны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.
Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.
- 25 мая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав готов представить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому свидетельство успешных изменений в системе здравоохранения, однако из его команды до сих пор нет соответствующего приглашения.
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