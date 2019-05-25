Команда Зеленского до сих пор не поинтересовалась тем, как проходит медицинская реформа, - Супрун
Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Укринформ.
Презентация состоялась 24 мая 2019 года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.
"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем ", - сказала и.о. министра здравоохранения.
Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.
"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.
Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.
- Напомним, еще во время избирательной кампании в команде Зеленского сообщали, что за медицинскую отрасль в них отвечает харьковский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
- Комаровский неоднократно критиковал Супрун за ее нововведения.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса