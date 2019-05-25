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Espreso.tvОбществоКоманда Зеленского до сих пор не поинтересовалась тем, как проходит медицинская реформа, - Супрун

Команда Зеленского до сих пор не поинтересовалась тем, как проходит медицинская реформа, - Супрун


фото: DT.ua
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что МЗ готово представить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому свидетельство успешных изменений в системе здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского пока нет соответствующего приглашения

Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Укринформ.

Презентация состоялась 24 мая 2019  года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем ", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.

Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

  • Напомним, еще во время избирательной кампании в команде Зеленского сообщали, что за медицинскую отрасль в них отвечает харьковский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
  • Комаровский неоднократно критиковал Супрун за ее нововведения.
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