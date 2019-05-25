Команда Зеленского до сих пор не поинтересовалась тем, как проходит медицинская реформа, - Супрун

25 мая, 2019, 13:00

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что МЗ готово представить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому свидетельство успешных изменений в системе здравоохранения, однако из команды Владимира Зеленского пока нет соответствующего приглашения

Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Укринформ.

Презентация состоялась 24 мая 2019 года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой команде. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем ", - сказала и.о. министра здравоохранения.

Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.

Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.