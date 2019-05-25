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Espreso.tvМирВ подмосковной резиденции Гундяева игумен нанес ножом ранения иеродиакону

В подмосковной резиденции Гундяева игумен нанес ножом ранения иеродиакону


фото: orangesmile.com
На территории Троице-Сергиевой Лавры в Московской области (РФ), что является главной "ставкой" главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), игумен Севастьян (Запольный), находясь вне себя из-за "крайнего алкогольного опьянения", напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему несколько ранений

Об этом сообщает официальный сайт Лавры.

Отца Поликарпа доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Виновника происшествия задержали в Лавре сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние о. Севастиана в результате чрезмерного употребления алкоголя.

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