В подмосковной резиденции Гундяева игумен нанес ножом ранения иеродиакону

25 мая, 2019, 12:41

На территории Троице-Сергиевой Лавры в Московской области (РФ), что является главной "ставкой" главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), игумен Севастьян (Запольный), находясь вне себя из-за "крайнего алкогольного опьянения", напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему несколько ранений

Об этом сообщает официальный сайт Лавры.

Отца Поликарпа доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Виновника происшествия задержали в Лавре сотрудники правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние о. Севастиана в результате чрезмерного употребления алкоголя.