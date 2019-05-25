"Железный Арни" возвращается: вышел первый тизер-трейлер шестого "Терминатора"
Видео опубликовано на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures.
Фильм "Терминатор: Рок" (Terminator: Dark Fate) станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991). Лента никоим образом не связана с другими фильмами франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор".
Продюсером 6-й части стал Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора". Режиссером выступил создатель первой части "Дэдпула" Тим Миллер.
В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриел Луна и Диего Бонета.
Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.
Ранее Paramount Pictures показала первые кадры из нового "Терминатора: Рок"
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