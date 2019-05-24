Проевропейские партии победили популистов на выборах в Европарламент в Нидерландах, - экзитпол
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные экзитпола службы Ipsos.
Обнародованные в четверг вечером данные опросов избирателей отдали первое место социал-демократической Партии труда, возглавляемой вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. Такой результат партии является неожиданным, ведь до выборов в опросах лидировали ее оппоненты популисты-евроскептики.
За партию проголосовали 18,4% избирателей, а это означает, что политическая сила удвоила свой результат по сравнению с выборами 2014 года. Партия претендует на 5 мест в парламенте.
По 4 места получат Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте и "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаарсма Бюма.
Крайне правая партия "Форум за демократию", лидировавшая до выборов в опросах, получает 11,2% голосов избирателей и может претендовать всего на 3 мандата. Партия известна своей инициативой о референдуме по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.
Крупное поражение потерпела правая Партия свободы Герта Видлдерса. Она потеряла три из четырех мест в Европарламенте.
По данным экзитпола, явка избирателей выросла: около 41,2% избирателей, имеющих право голоса в Нидерландах, пришедших на участки, по сравнению с 37,3% в 2014 году.
Напомним, накануне нидерландские и британские избиратели начали голосование в первый из четырех дней на выборах в Европейский парламент, которые происходят во всех 28 странах ЕС. В Британии экзитпол не проводился.
Официальные результаты будут объявлены только после закрытия последнего избирательного участка в ЕС в воскресенье вечером.
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