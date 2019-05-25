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Espreso.tvМирНАТО меняет стратегию

НАТО меняет стратегию

Впервые за несколько последних десятилетий НАТО меняет свою военную стратегию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России, передает DW .

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - подчеркнул Столтенберг. По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО. Он подчеркнул, что сила Альянса состоит именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны - участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до 2% нациольних ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они "отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью" Альянса, добавил Столтенберг, отметив, что цель заключается вовсе не в том, чтобы пойти навстречу требованиям президента США Дональда Трампа. Он приветствовал готовность Германии в этом году увеличить соответствующие показатели до 1,35% ВВП и выразил надежду на то, что в дальнейшем они будут еще увеличены.

Генсек НАТО вспомнил и перспективы заключения мирного соглашения с представителями радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане. Столтенберг подчеркнул, что даже после этого этапа альянс должен быть готов к тому, чтобы еще некоторое время оставаться в республике для подготовки местных сил безопасности и "дальнейшей поддержке правительства в восстановлении страны". Ранее эксперты отметили активизацию представителей немецкой дипломатии на переговорах с афганскими политиками в Кабуле и с талибами - в Катаре.

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