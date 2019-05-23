В НАТО призвали Россию освободить Крым и прекратить эскалацию на Донбассе

23 мая, 2019, 10:47

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Печь заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российской принадлежности Крыма и призывает Россию покинуть полуостров и прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Просто, чтобы было понятно - Альянс не признает и не будет признавать незаконной и нелегитимной аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины", - заявил Пич во время заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он также потребовал от Москвы "освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года у Азовского моря".

Ранее н овый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО будет продолжать оказывать военную поддержку Украины .