Филарет посетил литургию в честь именин митрополита Епифания
25 мая, 2019, 17:26
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет посетил в Михайловском Златоверхом монастыре торжественную литургию в честь именин митрополита Епифания
Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор в facebook.
"Под сенью Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", - написал Иван Сидор.
Епифаний в 2007 году принял постриг в монашество и получил имя в честь святителя Епифания Кипрского.
- Напомним, 24 мая Украинская православная церковь заявила, что сохраняет единство и руководствуется собственным уставом, который приняли на Объединительном Соборе 15 декабря 2018 года.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса