Филарет посетил литургию в честь именин митрополита Епифания

25 мая, 2019, 17:26

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет посетил в Михайловском Златоверхом монастыре торжественную литургию в честь именин митрополита Епифания

Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор в facebook.

"Под сенью Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", - написал Иван Сидор.

Епифаний в 2007 году принял постриг в монашество и получил имя в честь святителя Епифания Кипрского.