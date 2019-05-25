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Espreso.tvОбществоФиларет посетил литургию в честь именин митрополита Епифания

Филарет посетил литургию в честь именин митрополита Епифания


фото: facebook
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет посетил в Михайловском Златоверхом монастыре торжественную литургию в честь именин митрополита Епифания

Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор в facebook.

"Под сенью Божьей Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", - написал Иван Сидор.

Епифаний в 2007 году принял постриг в монашество и получил имя в честь святителя Епифания Кипрского.

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