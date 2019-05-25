25 мая на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм; трижды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- 24 мая на фронте погиб один украинский военный .
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