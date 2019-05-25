25 мая на фронте: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины

25 мая, 2019, 18:33

25 мая российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у населенного пункта Опытное - из минометов калибра 82 мм; трижды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.