24 мая на фронте: с украинской стороны - погибший и раненый, с российской - 1 уничтоженный, 3 раненых

25 мая, 2019, 07:20

В течение пятницы, 24 мая 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы украинских позиций также велись из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 25 мая, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, обстрелы со стороны россиян и наемников имели место вблизи 11 населенных пунктов:

Пески,

Красногоровка,

Верхнеторецкое,

Авдеевка,

Каменка,

Гнутово,

Лебединское,

Шумы,

Золотое-4,

Майорск,

Станица Луганская.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая одного оккупанта уничтожили, еще трое - ранены", - отмечают в Минобороны.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.