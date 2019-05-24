В отставку уйду в свое время, но не из-за ультиматумов, - Луценко
24 мая, 2019, 16:43
Юрий Луценко считает себя эффективным руководителем Генеральной прокуратуры
Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Liga.net.
"Я считаю себя эффективным генпрокурором. У нас есть приговоры по 2 876 коррупционерам категории "Б", подследственной ГПУ - от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю - 2 876. Мы вернули государству денег и активов на сумму в 125 млрд грн, это - $4 млрд ", - отметил он.
Юрий Луценко отметил, что за эти годы прокуратура вернула 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских.
"В отставку, конечно, в свое время уйду. Но не из-за ультиматумов. Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась законным, спокойным образом. Потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", - отметил Луценко .
Руководитель ГПУ отметил, что не сравнивает собственную отставку с революцией.
"Скорее с контрреволюцией. Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", - отметил Луценко.
- Напомним, 23 мая украинский олигарх Игорь Коломойский опроверг, что пытался помочь Юрию Луценко создать собственную политическую партию, чтобы поссорить их с Петром Порошенко.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса