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Espreso.tvОбществоВ отставку уйду в свое время, но не из-за ультиматумов, - Луценко

В отставку уйду в свое время, но не из-за ультиматумов, - Луценко

Юрий Луценко считает себя эффективным руководителем Генеральной прокуратуры
Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью Liga.net.
 
"Я считаю себя эффективным генпрокурором. У нас есть приговоры по 2 876 коррупционерам категории "Б", подследственной ГПУ - от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю - 2 876. Мы вернули государству денег и активов на сумму в 125 млрд грн, это - $4 млрд ", - отметил он.
 
Юрий Луценко отметил, что за эти годы прокуратура вернула 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских.
 
"В отставку, конечно, в свое время уйду. Но не из-за ультиматумов. Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась законным, спокойным образом. Потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", - отметил Луценко .
 
Руководитель ГПУ отметил, что не сравнивает собственную отставку с революцией.
 
"Скорее с контрреволюцией. Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", - отметил Луценко.
 
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