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Espreso.tvОбществоКоломойский назвал нормальными свои отношения с Луценко

Коломойский назвал нормальными свои отношения с Луценко

Украинский олигарх Игорь Коломойский отрицает, что пытался помочь Юрию Луценко создать собственную политическую партию

Об этом Игорь Коломойский заявил в интервью " Украинской правде ".

Олигарх отметил, что ни разу не встречался с генпрокурором Юрием Луценко.

"У нас нормальные отношения. Я с ним общался по телефону", - отметил олигарх.

На вопрос о том, не испортилось ли настроение Луценко после встречи с новоизбранным президентом Зеленским, бизнесмен ответил, что генпрокурор был в нормальном настроении.

"Он позитивный человек. Поэтому - с юмором, нормально к этому отнесся", - сказал Коломойский.

Встречу с Луценко в Амстердаме в 2017 году, которая отражена на фото, он назвал случайной.

"Ваше право не верить. Я говорю, что мы встретились случайно", - подчеркнул бизнесмен.

Коломойский не подтвердил историю о том, что пытался помочь Юрию Луценко создать собственный политический проект, чтобы поссорить их с Порошенко.

"Это неправда. Вообще, даже близко нет. Луценко в политике был, я думаю, еще раньше Порошенко", - отметил Коломойский.

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