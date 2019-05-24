В МИД уверены, что Зеленский сможет договориться с Орбаном

24 мая, 2019, 12:08

В МИД выражают веру в то, что Украина и Венгрия могут достичь компромисса в споре о языке образования на взаимовыгодных условиях

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Егора Божко, который накануне провел встречу в Будапеште с венгерским коллегой, заместителем главы МИД Венгрии Левенте Мадяром и госсекретарем венгерского МИД Петер Стараем.

"По результатам бесед четко зафиксировано, что для Украины в словосочетании" украинцы венгерского происхождения "ключевым является слово" украинцы ", для Венгрии -" венгерского происхождения ", - отметил Божок в комментарии изданию.

Он добавил, что у каждой из сторон есть свои "красные линии", но компромисс находится где-то посередине. Поэтому заместитель министра уверен, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан способны договориться.

"Поэтому очевидно, что абсолютно в силах лидеров наших государств достичь взаимоприемлемых договоренностей", - сказал он.

Божок добавил, что напряжение в двостронних отношениях между странами, которая уже вышла на многосторонние площадки, не нужна ни Украине, ни Венгрии, поэтому следует сконцентрироваться на сотрудничестве в других сферах.

"Для обеих стран существуют значительно более болезненные вопросы, например в сфере экономического развития, над которыми совместно нужно работать", - отметил замглавы МИД.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.