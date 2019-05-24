В Киеве грабители отобрали у прохожего рюкзак с 1 млн грн
24 мая, 2019, 08:36
Утром в пятницу, 24 мая, в Подольском районе Киева неизвестные ограбили мужчину
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .
Ограбление было совершено на ул. Юрковская, 42. Нападающие брызнули в лицо мужчины газом и отобрали у него рюкзак.
По данным "Вартови. Еспресо", в рюкзаке было 1 млн грн.
Напомним, накануне грабители похитили из авто 500 тыс. грн и скрылись на черном Mercedes.
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