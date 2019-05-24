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Espreso.tvОбществоВ Киеве грабители отобрали у прохожего рюкзак с 1 млн грн

В Киеве грабители отобрали у прохожего рюкзак с 1 млн грн

Утром в пятницу, 24 мая, в Подольском районе Киева неизвестные ограбили мужчину

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Ограбление было совершено на ул. Юрковская, 42. Нападающие брызнули в лицо мужчины газом и отобрали у него рюкзак.

По данным "Вартови. Еспресо", в рюкзаке было 1 млн грн.

Напомним, накануне грабители похитили из авто 500 тыс. грн и скрылись на черном Mercedes.

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