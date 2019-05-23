В Киеве грабители похитили из авто 500 тыс. грн и скрылись на черном Mercedes
23 мая, 2019, 14:52
В Оболонском районе Киева грабители похитили 500 тыс. грн из припаркованного автомобиля
Об этом сообщают "Вартови. Еспрессо" .
Преступление было совершено на ул. Малиновского. После похищения денег злоумышленники скрылись на черном Mercedes-Benz.
Полиция объявила в Киеве план "Перехват". В результате розыскных действий подозреваемых оперативно задержали на ул. Петра Панча, 3. На месте событий работают следователи.
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