Суд в Италии в июле вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву
24 мая, 2019, 21:32
Суд в Италии вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву 12 июля
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении МВД.
- 30 июня 2017 года в Италии, в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству под Славянском итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 года.
- Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе.
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