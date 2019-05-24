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Espreso.tvОбществоСуд в Италии в июле вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву

Суд в Италии в июле вынесет приговор нацгвардейцу Маркиву

Суд в Италии вынесет приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву 12 июля

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор", - говорится в сообщении МВД.

  • 30 июня 2017 года в Италии, в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству под  Славянском итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 года.
  • Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе.
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