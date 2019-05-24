В Италии для нацгвардийця Маркива запросили 17 лет заключения

24 мая, 2019, 18:12

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе

Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода в Италии Наталья Кудрик.

"17 лет заключения для Виталия Маркива просит прокурор обвинения Дзанончелли", - написала она в Facebook.

В то же время судья отклонил запрос защиты о проведении дополнительных следственных действий в Украине.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков и и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан приняли участие в судебном заседании по делу Виталия Маркива в Италии.

Во время допроса Балан рассказал, что украинец не может быть причастным к убийству.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству в Славянске итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 года.