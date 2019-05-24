Шевченко поблагодарил "Милан" за особый подарок
24 мая, 2019, 11:20
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил своему бывшему клубу "Милану" за подарок
Фотографию с подарком Шевченко разместил на своей странице в facebook.
"Спасибо" Милану "за этот особый подарок", - написал Шевченко, показав новую футболку миланского клуба со своим любимым 7-м номером.
- 22 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить итальянский "Милан" .
- 14 мая стало известно, что Андрей Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины футболиста из Молдовы.
- 7 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков с иностранных чемпионатов, которые прибудут на ближайший сбор команды.
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