Шевченко поблагодарил "Милан" за особый подарок

24 мая, 2019, 11:20

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил своему бывшему клубу "Милану" за подарок

Фотографию с подарком Шевченко разместил на своей странице в facebook.

"Спасибо" Милану "за этот особый подарок", - написал Шевченко, показав новую футболку миланского клуба со своим любимым 7-м номером.