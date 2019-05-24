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Espreso.tvСпортШевченко поблагодарил "Милан" за особый подарок

Шевченко поблагодарил "Милан" за особый подарок


фото: facebook
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил своему бывшему клубу "Милану" за подарок

Фотографию с подарком Шевченко разместил на своей странице в facebook.

"Спасибо" Милану "за этот особый подарок", - написал Шевченко, показав новую футболку миланского клуба со своим любимым 7-м номером.

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