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Шевченко назвал клуб, ради которого готов оставить сборную Украины


фото: ilmilanista.it
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить итальянский "Милан"

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .

По словам Андрея Шевченко, ему бы очень хотелось в будущем стать главным тренером "Милана", в котором форвард сыграл лучшие годы карьеры.

"Я на посту главного тренера" Милана "? Этот клуб очень много сделал для меня." Милан "всегда в моем сердце, как и его болельщики. Кто знает, возможно, однажды я сяду на тренерскую скамью" россо-нери ", мне бы очень этого хотелось. Но сейчас я занят работой в национальной сборной Украины ", - сказал Шевченко.

Андрей Шевченко сыграл в составе "Милана" 322 матча, в которых забил 175 голов.

  • 14 мая стало известно, что Андрей Шевченко неожиданно пригласил в сборную Украины футболиста из Молдовы.
  • 7 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков с иностранных чемпионатов, которые прибудут на ближайший сбор команды.
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