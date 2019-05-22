Шевченко назвал клуб, ради которого готов оставить сборную Украины
22 мая, 2019, 14:06
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает в будущем возглавить итальянский "Милан"
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport .
По словам Андрея Шевченко, ему бы очень хотелось в будущем стать главным тренером "Милана", в котором форвард сыграл лучшие годы карьеры.
"Я на посту главного тренера" Милана "? Этот клуб очень много сделал для меня." Милан "всегда в моем сердце, как и его болельщики. Кто знает, возможно, однажды я сяду на тренерскую скамью" россо-нери ", мне бы очень этого хотелось. Но сейчас я занят работой в национальной сборной Украины ", - сказал Шевченко.
Андрей Шевченко сыграл в составе "Милана" 322 матча, в которых забил 175 голов.
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