"Без радости»: в Еврокомиссии отреагировали на отставку Терезы Мэй

"Президент Юнкер наблюдал сегодня утром за объявлением Терезы Мэй об отставке без радости. Президенту очень нравилось работать с премьер-министром Мэй, и он благодарен ей за такую возможность. Как он говорил раньше, Тереза Мэй - это женщина большого мужества, к которой он чувствует глубокое уважение. он будет в такой же степени уважать и установит рабочие отношения с новым премьер-министром страны, кто бы им ни стал, без прекращения общения с Терезой Мэй", - сказала представитель Еврокомиссии.

Отвечая на вопрос о том, скажется ли отставка Мэй на переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, Андреева отметила, что позиция ЕС по Brexit остается неизменной.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что подает в отставку с должности председателя Консервативной и юнионистской партии 7 июня.