Представители МВФ встретились с руководством НАБУ

24 мая, 2019, 21:32

Представители миссии МВФ в Киеве провели встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)

Темой обсуждения стало состояние борьбы с топ-коррупцией, передает пресс-служба НАБУ.

Стороны обсуждали возможности усиления НАБУ как органа досудебного расследования. Также речь шла о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.

"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание к теме борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.