Представители МВФ встретились с руководством НАБУ
24 мая, 2019, 21:32
Представители миссии МВФ в Киеве провели встречу с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
Темой обсуждения стало состояние борьбы с топ-коррупцией, передает пресс-служба НАБУ.
Стороны обсуждали возможности усиления НАБУ как органа досудебного расследования. Также речь шла о проблематике предоставления НАБУ права на самостоятельное снятие информации с каналов связи, уголовной ответственности за незаконное обогащение и проведения аудита учреждения.
"Мы благодарны МВФ за постоянное внимание к теме борьбы с коррупцией и поддержку антикоррупционной реформы в Украине", - заявил директор НАБУ Артем Сытник.
- Напомним, что Шестой апелляционный админсуд отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконной проверки Артема Сытника фискальной службой перед назначением директором НАБУ.
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