Суд подтвердил законность спецпроверки Сытника при назначении директором НАБУ
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Суд удовлетворил жалобы Сытника и фискальных служб и отказал в удовлетворении иска ООО "Юридическая компания "Студия права" полностью, говорится в сообщении.
В НАБУ отмечают, что Окружной админсуд Киева не впервые принимает решения по делам с участием нацбюро или его должностных лиц, которые в дальнейшем отменяются судами высших инстанций.
Суть иска заключалась в том, что 31 марта 2015 года - в день, когда Сытник подавал уточненную декларацию, утратил силу предыдущий порядок контроля за декларациями. Новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года. Именно в это время Фискальная служба признала, что Сытник прошел спецпроверку. В дальнейшем это позволило ему возглавить бюро, говорится в сообщении.
Отмечается, что компания просила суд признать действия ГФС неправомерными и опровергнуть достоверность сведений в декларации Сытника за 2014 год. Истец просил обязать фискальную службу направить это опровержение в Администрацию Президента и соответствующую конкурсную комиссию.
- Напомним, в декабре 2018 года Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что Сытник незаконно прошел спецпроверку Фискальной службы перед назначением на должность директора НАБУ.
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