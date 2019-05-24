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Espreso.tvОбществоСуд подтвердил законность спецпроверки Сытника при назначении директором НАБУ

Суд подтвердил законность спецпроверки Сытника при назначении директором НАБУ

Шестой апелляционный админсуд отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконной проверки Артема Сытника фискальной службой перед назначением директором НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Суд удовлетворил жалобы Сытника и фискальных служб и отказал в удовлетворении иска ООО "Юридическая компания "Студия права" полностью, говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что Окружной админсуд Киева не впервые принимает решения по делам с участием нацбюро или его должностных лиц, которые в дальнейшем отменяются судами высших инстанций.

Суть иска заключалась в том, что 31 марта 2015 года - в день, когда Сытник подавал уточненную декларацию, утратил силу предыдущий порядок контроля за декларациями. Новый порядок вступил в силу только с 30 апреля 2015 года. Именно в это время Фискальная служба признала, что Сытник прошел спецпроверку. В дальнейшем это позволило ему возглавить бюро, говорится в сообщении.

Отмечается, что компания просила суд признать действия ГФС неправомерными и опровергнуть достоверность сведений в декларации Сытника за 2014 год. Истец просил обязать фискальную службу направить это опровержение в Администрацию Президента и соответствующую конкурсную комиссию.

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