Филарет рассказал, в каком случае будет выполнять решения Синода ПЦУ
24 мая, 2019, 15:03
Иерарх ПЦУ Филарет заявил, что будет выполнять решения Синода, если они будут отвечать "интересам украинской церкви"
Об этом Филарет заявил после Синода ПЦУ, передает Еспресо.TV .
Филарет также отметил, что не будет выполнять решения Синода, которые, по его мнению, "будут наносить ущерб украинской церкви".
"Решения Синода, если они не противоречат канонам и интересам украинской церкви, - буду выполнять. А если они наносят ущерб украинской церкви, - выполнять не буду", - сказал Филарет.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 года Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной.
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не подавал бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами".
- В свою очередь Епифаний заявил, что никаких обещаний почетном патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- В ПЦУ показали документ о ликвидации религиозного объединения "Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата" путем присоединения к ПЦУ, который первым подписал собственноручно Филарет.
- Синод ПЦУ не смог убедить почетного патриарха Филарета в том, что УПЦ КП прекратила деятельность, когда вошла в состав ПЦУ.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса