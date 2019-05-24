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Espreso.tvОбществоФиларет рассказал, в каком случае будет выполнять решения Синода ПЦУ

Филарет рассказал, в каком случае будет выполнять решения Синода ПЦУ


фото: rfe
Иерарх ПЦУ Филарет заявил, что будет выполнять решения Синода, если они будут отвечать "интересам украинской церкви"

Об этом Филарет заявил после Синода ПЦУ, передает Еспресо.TV .

Филарет также отметил, что не будет выполнять решения Синода, которые, по его мнению, "будут наносить ущерб украинской церкви".

"Решения Синода, если они не противоречат канонам и интересам украинской церкви, - буду выполнять. А если они наносят ущерб украинской церкви, - выполнять не буду", - сказал Филарет.

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