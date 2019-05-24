Филарет рассказал, в каком случае будет выполнять решения Синода ПЦУ

24 мая, 2019, 15:03

Иерарх ПЦУ Филарет заявил, что будет выполнять решения Синода, если они будут отвечать "интересам украинской церкви"

Об этом Филарет заявил после Синода ПЦУ, передает Еспресо.TV .

Филарет также отметил, что не будет выполнять решения Синода, которые, по его мнению, "будут наносить ущерб украинской церкви".

"Решения Синода, если они не противоречат канонам и интересам украинской церкви, - буду выполнять. А если они наносят ущерб украинской церкви, - выполнять не буду", - сказал Филарет.