Партия Порошенко проведет съезд 31 мая

24 мая, 2019, 14:43

Политическая сила экс-президента Петра Порошенко проведенное съезд партии 31 мая

Пр этом экс-президент Петр Порошенко написал в Facebook .

Партия Петра Порошенко будет принимать участие в выборах в Верховную Раду, говорится в сообщении.

"Мы любим состоянии борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы", - отметил Порошенко.

Он отметил, что несмотря на нарушения, его политическая сила идет на парламентские выборы.

"Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР. Ведь политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции ", - написал экс-президент.

По его словам, ключ к объединению и победы - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях.