Порошенко созывает съезд БПП

22 мая, 2019, 17:40

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность "24 мая проведет съезд политсилы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве партии.

Отмечается, что съезд будет состоять из двух частей.

По словам источника, на съезде будет обсуждаться вопрос участия в парламентских выборах.

В то же время, экс-президент Украины Петр Порошенко, во время посещения "Книжного арсенала", подтвердил информацию о съезде своей партии.

"Моя команда готова к выборам, мы готовы идти на выборы, моя команда победит. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет очень серьезный ребрендинг партии, переформатирование и обновление. Мы убеждены, что наше участие в работе парламента является абсолютно необходимым, чтобы защитить Евроатлантические достижения и не дать развернуть страну в сторону России", - отметил он.