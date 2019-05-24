Меркель с уважением отреагировала на решение Мэй об отставке
Об этом сказала представитель федерального правительства Мартина Фитц на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.
"Канцлер с уважением приняла к сведению решение британского премьер-министра", - сказала Фитц.
По ее словам, глава немецкого правительства считает сотрудничество с Мэй и в целом с британским кабинетом хорошим и доверительным и рассчитывает на то, что так будет и впредь.
Что касается развития ситуации с Вrexit, то, как отметила представитель немецкого правительства, это будет зависеть исключительно от внутриполитической ситуации в Великобритании. В целом же, Германия надеется на то, что выход страны из ЕС состоится на основе соглашения и упорядоченно, а это зависит от нижней палаты парламента.
- Ранее Тереза Мэй заявила, что уйдет со своего поста лидера Консервативной партии 7 июня, но будет возглавлять правительство, пока не будет избран новый глава партии.
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