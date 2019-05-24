Меркель с уважением отреагировала на решение Мэй об отставке

24 мая, 2019, 20:50

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уважает решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку

Об этом сказала представитель федерального правительства Мартина Фитц на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ.

"Канцлер с уважением приняла к сведению решение британского премьер-министра", - сказала Фитц.

По ее словам, глава немецкого правительства считает сотрудничество с Мэй и в целом с британским кабинетом хорошим и доверительным и рассчитывает на то, что так будет и впредь.

Что касается развития ситуации с Вrexit, то, как отметила представитель немецкого правительства, это будет зависеть исключительно от внутриполитической ситуации в Великобритании. В целом же, Германия надеется на то, что выход страны из ЕС состоится на основе соглашения и упорядоченно, а это зависит от нижней палаты парламента.