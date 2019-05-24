Любые меры трибунала ООН помогут освободить моряков, - МИД

24 мая, 2019, 19:14

Любые меры, которые завтра примет Международный трибунал ООН по морскому праву в деле украинских моряков, помогут их освободить

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.

"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это тоже будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - написала Зеркаль.

Кроме того, она отметила, что формулировка Трибунала всегда иная, чем предлагает заявитель.