Любые меры трибунала ООН помогут освободить моряков, - МИД
24 мая, 2019, 19:14
Любые меры, которые завтра примет Международный трибунал ООН по морскому праву в деле украинских моряков, помогут их освободить
Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.
По ее словам, чем четче будут сформулированы меры, тем проще будет требовать от России выполнения приказа Трибунала.
"Даже если Трибунал решит, что нет оснований для издания приказа о временных мерах, это тоже будет шагом вперед в нашей стратегии по освобождению украинских военных кораблей и моряков", - написала Зеркаль.
Кроме того, она отметила, что формулировка Трибунала всегда иная, чем предлагает заявитель.
- Напомним, 25 ноября 2018 года украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские пограничные корабли совершили таран кораблей ВМС ВС Украины и захватили в плен украинских военных моряков.
- 28 ноября 2018 года "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Им предъявлены обвинения в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
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