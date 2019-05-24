Луценко рассказал о "теплых человеческих" отношениях с Тимошенко

24 мая, 2019, 17:23

Юрий Луценко пытается сохранить с Юлией Тимошенко хорошие отношения

Об этом он заявил в интервью изданию Liga,

"Возможно вы удивитесь, но я стараюсь сохранять с Юлией Владимировной хорошие отношения. Мы все больше расходимся в политических вопросах. Но человеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны, являются хорошими", - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, Юлия Тимошенко приезжала в декабре к нему в кабинет, поздравляла с днем рождения, а он приезжал к ней домой и поздравлял ее.

"При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизм и нереальные обещания. На этих выборах она меня атаковала крупно четыре раза... Я терпел до последнего. Когда она перешла границу, на четвертый раз ответил о "бабушке с поезда..."

Напомним, в марте Тимошенко сказала, что ей деятельность Порошенко и Луценко напоминает фильм "Тупой и еще тупее". Луценко ответил, что она у него ассоциируется со старушкой из фильма "Сбрось маму с поезда".