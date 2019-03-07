"Сбрось маму с поезда": Луценко назвал фильм, который у него ассоциируется с Тимошенко

7 марта, 2019, 15:36

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на заявление Юлии Тимошенко, что ей деятельность Порошенко и Луценко напоминает фильм "Тупой и еще тупее"

Об этом Луценко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Юлия Тимошенко утром прокомментировала ситуацию по поводу подкупа своего тезки Юрия Тимошенко. Как всегда, она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко. И вообще ей это напомнило фильм "Тупой и еще тупее".

На что Луценко ответил: "Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", в котором одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьверы, убивать свои жертвы. С 8-м марта, Юлия Владимировна!"

Напомним, что задержанный при попытке дать взятку депутату Юрию Тимошенко Тарас Костанчук вел смс-переписку с человеком, который записан в его телефоне как "Валера (БЮТ)" .