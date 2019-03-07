"Сбрось маму с поезда": Луценко назвал фильм, который у него ассоциируется с Тимошенко
Об этом Луценко заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Юлия Тимошенко утром прокомментировала ситуацию по поводу подкупа своего тезки Юрия Тимошенко. Как всегда, она рассказала, что это все провокация Порошенко и Луценко. И вообще ей это напомнило фильм "Тупой и еще тупее".
На что Луценко ответил: "Я люблю Юлию Владимировну, ценю ее юмор, но у меня он тоже есть. Я также знаю прекрасный фильм "Сбрось маму с поезда", в котором одна пожилая женщина приехала в гости к своему сыну гангстеру и помогает ему чистить револьверы, убивать свои жертвы. С 8-м марта, Юлия Владимировна!"
Напомним, что задержанный при попытке дать взятку депутату Юрию Тимошенко Тарас Костанчук вел смс-переписку с человеком, который записан в его телефоне как "Валера (БЮТ)" .
- 6 марта ГПУ, ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались дать кандидату в президенты Юрию Тимошенку деньги в эквиваленте 5 млн грн за отказ баллотироваться.
- Представитель ГПУ сообщил, что при попытке дачи взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенку задержали главу одной из политических партий.
- СМИ выяснили, что задержанными оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко.
- Костанчук заявил, что это спланированная провокация.
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