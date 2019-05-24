ЧМ-2019 по футболу: расписание трансляций матчей сборной Украины
24 мая, 2019, 08:00
Сегодня сборная Украины по футболу стартует на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 в Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На групповом этапе украинская сборная U-20 сыграет в квартете D с командами США, Катара и Нигерии. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, которые финишируют третьими.
Чемпионат мира по футболу U-20
групповой раунд
Группа D
Расписание матчей сборной Украины
Украина - США
24 мая, Бельско-Бяла
Начало - 21:30
Прямая трансляция на UA: Первый
Катар - Украина
27 мая, Тыхы
Начало - 19:00
Прямая трансляция на UA: Первый
Нигерия - Украина
30 мая, Бельско-Бяла
Начало - 21:30
Прямая трансляция на UA: Первый
- 16 мая сборная Украины назвала состав на финальную часть ЧМ-2019 U-20.
- 20 мая сборная Украины U-20 отправилась в Польшу , где примет участие в чемпионате мира-2019.
- Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко не поможет сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2019 в Польше.
- Известные украинские комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок будут работать на матчах чемпионата мира U-20 в Польше.
- Голкипер испанского "Леганес" Андрей Лунин рассказал о цели сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира по футболу.
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