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Espreso.tvСпортЧМ-2019 по футболу: расписание трансляций матчей сборной Украины

ЧМ-2019 по футболу: расписание трансляций матчей сборной Украины


фото: ffu.ua
Сегодня сборная Украины по футболу стартует на молодежном чемпионате мира по футболу U-20 в Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На групповом этапе украинская сборная U-20 сыграет в квартете D с командами США, Катара и Нигерии. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из шести групп и четыре сборные, которые финишируют третьими.

Чемпионат мира по футболу U-20

групповой раунд

Группа D

Расписание матчей сборной Украины

Украина - США

24 мая, Бельско-Бяла

Начало - 21:30

Прямая трансляция на UA: Первый

Катар - Украина

27 мая, Тыхы

Начало - 19:00

Прямая трансляция на UA: Первый

Нигерия - Украина

30 мая, Бельско-Бяла

Начало - 21:30

Прямая трансляция на UA: Первый

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